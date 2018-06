Halo Infinite uscirà nel 2019 solo con la Campagna, e multiplayer nel 2020?

Secondo un rumor emerso sulle pagine di Thurrot.com, Halo Infinite potrebbe debuttare nel 2019 munito della sola Campagna single player, per poi ricevere il comparto multigiocatore in un secondo momento nel 2020. La ragione sarebbe da imputare all'utilizzo del nuovo Slipspace Engine.

"Ero un pò scettico su queste informazioni, fino a quando non ho visto che stavano costruendo un motore completamente nuovo per il gioco. Alla luce di questo, l'uscita a scaglioni avrebbe senso perché è più facile costruire un gioco per giocatore singolo che uno sparatutto multiplayer; quindi sì, Halo Infinite potrebbe debuttare con il solo comparto single player, per poi ricevere il multigiocatore in seguito." spiega Brad Sams di Thurrot.com.

Dal momento che si tratta di semplici rumor non confermati, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori informazioni sul gioco. Intando ricordiamo che 343 Industries ha parlato del trailer in-engine mostrato durante la conferenza Microsoft, anticipando che per vedere Halo Infinite sul mercato bisognerà attendere ancora un pò di tempo.