Halo Infinite uscirà anche su Xbox One, la conferma di 343 Industries

Quando Phil Spencer è salito sul palco dell'E3 2019 per annunciare che Halo Infinite sarebbe stata la punta di diamante della line-up di lancio di Project Scarlett, in tanti si sono chiesti se il nuovo capitolo dell'iconico franchise di Microsoft sarebbe arrivato anche su Xbox One, come precedentemente annunciato.

I dubbi sono stati prontamente sciolti da parte dei ragazzi di 343 Industries durante un nuovo appuntamento streaming su Mixer. Microsoft manterrà fede a quanto detto in passato, e gli utenti Xbox One non dovranno preoccuparsi di non poter prendere parte alla nuova avventura di Master Chief.

Parlando della qualità e dell'inevitabile gap che si avrà tra la versione One e quella Scarlett, 343 afferma che, avendo deciso di sviluppare Infinite con un engine completamente nuovo, sta usufruendo di tutti i mezzi necessari per trarre il massimo da entrambe le console.

"Ovviamente sarà più bello su Scarlett e su qualche folle PC Ryzen, ma la nostra intenzione è quella di trattare gli utenti Xbox One come un cittadini di prima classe, in un modo che non si è rivelato possibile nemmeno con Halo 5".

Halo Infinite sarà pubblicato durante l'autunno del 2020 su PC Windows 10, Xbox Scarlett e Xbox One. Il titolo tornerà ad essere mostrato in grande all'E3 del prossimo anno, e riceverà inoltre un beta test con cui potrete provarlo in anteprima.