Halo Infinite: un utente ha provato a migliorare la grafica con degli aggiustamenti visivi

Sta ancora facendo discutere il primo filmato del gameplay di Halo Infinite, che in occasione dell'Xbox Games Showcase ha fornito un assaggio della nuova campagna che i giocatori potranno affrontare entro la fine dell'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X.

Il filmato preparato da 343 Industries, purtroppo, non ha convinto tutti i giocatori. Nonostante la risoluzione 4K e i 60fps, le texture, l'illuminazione e i modelli hanno ricevuto molte critiche, e sono state considerate non all'altezza delle potenzialità tecniche di Xbox Series X - anche se, dopo la presentazione, s'è scoperto che la demo di Halo Infinite girava su PC.

Mentre Digital Foundry s'interrogava sui limiti della grafica di Halo Infinite ravvisabili nel filmato, lo youtuber ColtEastwood è invece intervenuto in prima persona applicando un filtro nel tentativo di migliorare il look generale del gioco. "Ho preso il filmato in 4K e 60fps di Halo Infinite e ho fatto un trattamento post-processing con Lumetri per regolare il colore, il contrasto, le ombre e le alte luci. Ci ho messo cinque minuti, e probabilmente questo stesso processo è nella pipeline dello sviluppo di 343 Industries", ha scritto nella descrizione del video.

Lo youtuber, tuttavia, ritiene che siano necessari anche altri miglioramenti. Ha sottoposto la questione direttamente al reparto marketing di Xbox: "Texture e altri effetti visivi necessitano di un miglioramento. Ho parlato di questo con il Marketing di Xbox e mi hanno detto che 343 Industries continuerà a migliorare la grafica settimana dopo settimana per i prossimi quattro mesi fino al lancio nelle festività del 2020".

Potete visionare il risultato del suo lavoro nel video in apertura di notizia, che include anche delle comparative con il trailer originale. Secondo voi l'aspetto visivo di Halo Infinite ne ha davvero tratto giovamento?