Che fine ha fatto Halo Infinite, lo vedremo oggi? Rumor su Xbox Series X personalizzata

La domanda è lecita... che fine ha fatto Halo Infinite? Lo sparatutto di 343i non è stato menzionato durante lo showcase Xbox alla Gamescom, nessun accenno è stato fatto al gioco, avvenimento in realtà piuttosto strano considerando il lancio previsto per l'autunno, quindi teoricamente nel giro di poche settimane.

Halo Infinite sembra essere sparito dai riflettori dopo l'ultimo post pubblicato sul blog Halo Waypoint la scorsa settimana, ma forse non tutto è perduto: stando a Jeff Grubb e Klobrille, Halo Infinite tornerà a mostrarsi oggi e più precisamente stasera durante l'evento Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley. Effettivamente Xbox Game Studios rientra tra i partner dello show ed è difficile pensare che la casa di Redmond voglia dare ulteriore spazio a Forza Horizon 5, già mostrato durante l'evento Xbox di ieri e poi successivamente con un nuovo episodio del formato Forza Let's GO.

Si tratta però solamente di una ipotesi e al momento Halo Infinite non è confermato per l'evento di Keighley, ne sapremo certamente di più questa sera durante la Gamescom Opening Night Live. Nel frattempo riportiamo anche un rumor che vorrebbe il lancio di una Xbox Series X a tema Halo, una console in edizione limitata disponibile apparentemente in esclusiva da GameStop, almeno negli USA.

Anche in questo caso nessuna conferma ma è certamente possibile che Microsoft possa lanciare una Xbox Series X in edizione speciale per Halo Infinite, esattamente come accaduto con la Xbox One personalizzata per Halo 5 Guardians.