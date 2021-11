Halo Infinite e ventennale Xbox, il multiplayer esce domani sera? Nuovi avvistamenti!

Con il conto alla rovescia per la festa del ventesimo anniversario di Xbox ormai prossimo alla conclusione, la rete è impazzita di fronte alla possibilità di assistere ad una pubblicazione a sorpresa del comparto multiplayer di Halo: Infinite.

Una teoria che ha trovato diffusione in seguito all'avvistamento di molteplici indizi, non da ultimo l'avvio di un misterioso countdown sul sito ufficiale di Pringles, partner commerciale di Microsoft nelle attività promozionali legate alla nuova avventura di Master Chief. Sulla base di alcuni dettagli carpiti dai dataminer, le indiscrezioni sono aumentate esponenzialmente, sino a concretizzarsi in una serie di ipotesi molto precise.

Insider, dataminer e appassionati hanno unito le forze per cercare di decifrare la situazione, giungendo alla conclusione che il multiplayer di Halo: Infinite sarà pubblicato alle ore 20:00 del fuso orario italiano di domani, lunedì 15 novembre. A supporto di tale ipotesi, la community riferisce di test interni già avviati da 343 Industries e la pubblicazione di una frequente serie di aggiornamenti su Steam dedicati proprio ad Halo: infinite.



Inutile dire che al momento non vi sono certezze in merito. Certamente, la somma dei singoli elementi pare suggerire che qualcosa stia bollendo in pentola, ma è altrettanto vero che, ad esempio, il database di Steam pare aver accolto update dedicati al gioco più volte nel corso degli ultimi mesi. Insomma, lo scenario è per ora piuttosto confuso: il miglior consiglio è dunque quello di attendere pazientemente la serata di domani, per scoprire se l'ottimismo di parte della community di Halo troverà effettivamente conferma.