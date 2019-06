Halo Infinite verrà mostrato 'in grande' all'E3 2020, beta test in programma

Durante la conferenza Microsoft E3 2019 è stato annunciato che Halo Infinite debutterà insieme a Xbox Scarlett. Stando alle parole di 343 Industries, il gioco tornerà a mostrarsi "in grande" all'E3 2020, con un programma di beta testing atteso per il prossimo futuro.

"Realizzare un gioco di questa portata è sempre una grande sfida, e per noi è molto importante condividere la nostra visione del progetto con il pubblico. So che molti di voi vorrebbero saperne di più su Halo Infinite, e sono davvero entusiasta all'idea di potervi accontentare in futuro. Come ho detto l'anno scorso, ci piacerebbe sapere cosa ne pensate, e intendiamo ancora sostenere un programma di beta testing per permettervi di giocare in anticipo e fornirci i vostri feedback. Non siamo ancora pronti per farlo, ma sicuramente ne sentiremo parlare appena saremo in grado di accogliervi.

Il prossimo E3 2020 sarà un grande momento per Halo Infinite. Fino a quel momento continueremo ad abbracciare il mistero e la meraviglia dell'universo di Halo, e le infinite potenzialità di questo motore, di questo hardware e, soprattutto, di questa squadra.", scrive lo studio head di 343 Industries Chris Lee sul blog di Halo Waypoint.

Voi cosa vi aspettate dalla nuova avventura di Master Chief? Intanto ricordiamo che Microsoft e 343 Industries hanno mostrato la key art di Halo Infinite.