Halo Infinite: l'ex director di Bungie, veterano della serie Xbox, si unisce a 343

Paul Bertone, ex director di Bungie che ha collaborato alla creazione del franchise di Halo, si è ufficialmente unito al team di 343 Industries per lavorare ad Halo Infinite e tornare ad espandere ed arricchire l'iconico franchise Sci-Fi di Microsoft.

Joseph Staten, Head of Creative di Halo Infinite, ha annunciato tramite un post pubblicato su Twitter che l'ex direttore di Bungie Paul Bertone si è accasato tra le fila di 343 Industries per lavorare allo sparatutto Xbox come Technical Design Director. Ricoprendo tale posizione, Bertone aiuterà a colmare il gap tra i team di progettazione e programmazione dello studio, assicurando che gli sviluppatori siano in grado di creare contenuti con i loro strumenti in modo fluido e senza ostacoli.

"Sono felice di confermare che il veterano Paul Bertone si è unito al team come Studio Technical Design Director", ha scritto Staten nel post che trovate più in basso. "Io e Paul ci siamo incontrati nel 1999, ai tempi di Bungie a Chicago, e poi abbiamo lanciato Halo 1-3, ODST e Reach insieme. Sono entusiasta di avere Paul che ci aiuta a guidare il futuro di Halo Infinite".

Bertone ha lavorato in Bungie dal 2000 al 2012, aiutando lo sviluppatore a pubblicare diversi capitoli della serie. Ha quindi lasciato l'azienda prima del passaggio della software house al progetto di Destiny. Negli anni successivi, ha lavorato con diversi studi tra cui Undead Labs, sviluppatori di State of Decay e State of Decay 2, prima di tornare quindi ad Halo nel 2022.

