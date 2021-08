Halo Infinite: nuovo video confronto su Xbox e analisi del framerate

Dopo aver già fornito tutti i dati necessari per analizzare e valutare la qualità di gioco offerta da Halo Infinite su console Xbox in versione Beta, il canale YouTube ElAnalistaDeBits torna a prendere in esame lo sparatutto di 343 Industries fornendo nuovo materiale sulle sue caratteristiche tecniche.

Nel primo filmato che vi abbiamo riportato in apertura potete gustarvi una serie di sequenze di gioco tratte dalle varie edizioni console Xbox di Halo Infinite. Come già abbiamo potuto constatare, il titolo gira in 4K/120fps su Xbox Series X, 1080p/120fps su Xbox Series S, 4K/30fps su Xbox One X ed infine 1080p/30fps su Xbox One. Le scene di gioco sono direttamente catturate su Bazaar, mappa ambientata dopo la Battaglia di Mombasa del 2552 che abbiamo vissuto in Halo 2.

A seguire, trovate in calce un secondo video in cui viene analizzato il framerate su tutte le piattaforme prese in considerazione. I possessori delle console next-gen targate Microsoft potranno godersi un'azione estremamente fluida a 120fps, mentre su Xbox One e Xbox One X si rilevano alcuni problemi con il frame pacing del gioco. C'è in ogni caso del tempo per continuare a rifinire il comparto tecnico fino al lancio, e saranno inoltre introdotte delle modalità di gioco con cui sarà possibile privilegiare la qualità grafica o le prestazioni.

Halo Infinite è atteso su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One entro la fine dell'anno, il titolo non ha ancora ricevuto una data di lancio definitiva. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro Approfondimento dedicato alla Beta Tecnica di Halo Infinite.