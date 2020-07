Halo Infinite: ecco il video gameplay in 4K e 60 fps in tempo reale su Xbox Series X

Dopo tanta attesa i vertici di Microsoft e 343 Industries hanno mostrato il primo gameplay del nuovo Halo Infinite. Il filmato pubblicato sui social ufficiali mostra la fase della campagna in esecuzione su Xbox Series X in 4K e 60 fps.

La demo di Halo Infinite mostrata durante Xbox Game Showcase svela una fase avanzata della campagna in cui Master Chief e il Pilota vengono abbattuti dall'artiglieria antiaerea e si schiantano sulla superficie dell'anello. Durante la missione Master Chief può contare sul fidato fucile MA40 e sull'inedito VK78 Commando, oltre all'arma al plasma Ravager. La novità più importante sembra però essere il Grappleshot, una sorta di rampino con il quale il protagonista può muoversi liberamente per la mappa o attirare gli oggetti da lontano.

Il gameplay ha poi reintrodotto la fazione nemica dei Banished e il temibile signore della guerra Escharum, tra i nemici più formidabili mai affrontati da Master Chief. Halo Infinite inaugurerà l'inizio della prossima generazione di Xbox Series X grazie al motore di gioco Slipspace Engine che grazie alla grafica in 4K e 60 FPS offrirà una fluidità mai vista prima su console.

Il vertici di Xbox hanno poi confermato che il nuovo Halo Infinite sarà un vero e proprio gioco-piattaforma, destinato quindi a cambiare volto con nuovi contenuti e aggiornamenti nel corso del tempo. Prima di lasciarvi al filmato in 4K e 60 fps, vi ricordiamo che il lancio di Halo Infinite è previsto per il prossimo autunno su Xbox Series X, Xbox One e PC.