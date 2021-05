Halo Infinite: video gameplay in arrivo? Ex dipendente 343 nega i crunch forzati

Dopo aver promesso l'arrivo di un'estate gloriosa per i fan di Halo Infinite, il Direttore Creativo di 343 Industries Joseph Staten conferma di essere al lavoro su un video particolarmente ricco di contenuti.

Nel suo ultimo intervento sui social, l'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios ha offerto ai patiti della saga di Master Chief il "sommario del lavoro che ho svolto in questa settimana": l'immagine condivisa da Staten ritrae una scaletta che elenca gli spezzoni di un filmato inedito di Halo Infinite.

I contenuti di questo video non sono ancora noti, ma dall'elevato numero di sequenze supervisionate in questa settimana dal direttore di 343 possiamo facilmente intuire la presenza di molteplici gameplay alternati a scene in cinematica. Che sia un indizio del video che verrà mostrato da Microsoft durante l'E3 2021?

Intanto, l'ex dipendente di 343 Industries Eric Lin ha deciso di pubblicare un nuovo filmato per ritrattare parzialmente e chiarire i suoi ultimi retroscena sullo sviluppo di Halo Infinite. Nell'ultimo video, Lin specifica che le sue parole sono state travisate e che considera la sua collaborazione con 343 "una felice esperienza. Ci sono stati dei giorni difficili? Certo, nella maggior parte dei lavori c'è sempre qualche giorno difficile. Io e le persone che conosco abbiamo lavorato duramente su questo gioco (riferendosi alle precedenti accuse sul crunch di Halo Infinite, ndr), ma lo abbiamo fatto perché ci teniamo. I media amano travisare le frasi estrapolandole da video di 15 minuti, non c'è alcuna cultura del crunch in 343".

Lin entra anche nel merito della grafica di Halo Infinite e delle potenzialità del motore Slipspace: "Slipspace Engine migliora ogni giorno. I ragazzi di 343 stanno lavorando molto duramente, e già ora puoi notare quanto siano straordinari i loro risultati grafici. Sono state aggiunte tante funzionalità, le prestazioni stanno migliorando e sono sicuro che sono migliorate ancora di più dopo che me ne sono andato".