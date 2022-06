Halo Infinite: un video gameplay leakato mostra la modalità co-op

Nei giorni scorsi sono trapelati i dettagli riguardanti le future novità sui DLC della campagna e sul multiplayer di Halo Infinite, ma i leak per lo sparatutto di 343 Industries non sono affatto finiti qui.

Sulle pagine di reddit è stato diffuso un nuovo leak che ha mostrato prima del tempo la modalità co-op online di Halo Infinite. Il video gameplay, che potete visionare seguendo questo indirizzo, mostra due Spartan che viaggiano agilmente tra le aree della mappa open world prima di ingaggiare uno scontro contro i membri del Covenant.

A giudicare da quanto possiamo vedere, sembra che la modalità sia già in ottimo stato, data l'apparente assenza di latenza tra i due giocatori o altri problemi di natura simile. Possiamo inoltre osservare che quando uno Spartan viene eliminato nella modalità cooperativa online, il giocatore in questione può osservare il proprio compagno di squadra in attesa del respawn. A quanto pare i giocatori non possono tornare in vita fino a quando non è disponibile uno spawn apposito; questo probabilmente significa che finché il proprio compagno di squadra è impegnato in un combattimento con i nemici, non sarà possibile fare ritorno.

La modalità co-op di Halo Infinite debutterà entro la fine dell'anno, ma parte della community avrà la fortuna di prendere parte ai primi test online che si terranno nel mese di luglio.

Gli ultimi leak emersi in rete nelle scorse ore hanno anche svealato nuovi dettagli sulle mappe di Halo Infinite Forge.