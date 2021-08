Halo Infinite, ancora video leak: gameplay in una nuova mappa

Contestualmente all'avvistamento della prima classificazione di Halo: Infinite e al lancio della Beta Tecnica, hanno trovato diffusione in rete molteplici video non ufficiali del titolo.

Una discreta selezione di materiale di gioco si è infatti fatta strada nel web, tramite leak che hanno coinvolto screenshot e filmati. In particolare, solo pochi giorni fa, alcune immagini hanno svelato quattro mappe inedite di Halo: Infinite, che dovrebbero ospitare gli scontri riservati al comparto multiplayer dell'opera di 343 Industries.

In queste ore, proprio una di queste ambientazioni si è resa protagonista di un'ulteriore diffusione di materiale non autorizzato. Tra le pagine di Twitter, ha trovato spazio un nuovo video leak di Halo: Infinite, che propone una sequenza di gameplay della durata di alcuni minuti. Suddivisa in due parti, quest'ultima offre diversi dettagli sull'ambientazione inedita e sulla conformazione della mappa multigiocatore che la caratterizza. Il team di casa Microsoft sta progressivamente cercando di arginare il fenomeno, tramite segnalazioni di violazioni di copyright che stanno interessando diversi leak. Complessivamente, tuttavia, sono ormai molteplici i video incriminati che stanno circolando in rete.



Al momento, lo ricordiamo, Halo: Infinite resta privo di una data di lancio precisa, ma 343 Industries ha garantito un suo esordio per la stagione delle festività invernali 2021.