Halo Infinite: il video live action celebra Master Chief, l'eroe di guerra definitivo

In previsione del sempre più imminente lancio della Campagna di .Halo Infinite, Microsoft confeziona un suggestivo trailer live action che ripercorre la storia umana e celebra Master Chief come eroe di guerra definitivo.

Il filmato proposto dalla casa di Redmond è un elogio alla resilienza della nostra specie e alla tenacia a cui gli esseri umani sanno attingere nelle situazioni più disperate per far fronte alle sfide più impervie. Il messaggio che accompagna l'ultimo trailer live action ci ricorda infatti come "una volta chiamati in causa, gli eroi sono sempre sorti nel corso della storia umana. Master Chief incarna tutti gli atti di coraggio degli esseri umani e ne trae forza per combattere la sua battaglia più impegnativa. Perché abbiamo sempre creduto negli eroi, e ora è giunto il momento di diventarlo".

In calce e in cima alla notizia trovate il video live action e un secondo filmato che si focalizza sulla battaglia combattuta da Master Chief, al termine del quale viene annunciata l'apertura di una sezione all'interno del portale Xbox.com che consente ai fan di trasformarsi nell'eroe di Halo caricando una propria foto da smartphone con un codice QR.

La prossima epopea di Master Chief partirà l'8 dicembre in coincidenza dell'uscita del singleplayer di Halo Infinite PC, Xbox One e Series X/S: nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale con le analisi legate alla prova di dieci ore alla Campagna di Halo Infinite.