Halo Infinite vince nella categoria Players Voice ai Game Awards battendo FH5 e RE Village

I The Game Awards sono in programma questa notte ma il vincitore della categoria Game of the Year Players Voice è già stato eletto: l'ultimo round dei voti della community ha di fatto premiato lo sparatutto di 343 Industries con il 35% delle preferenze totali.

Halo Infinite sbaraglia così la concorrenza per il GOTY nelle preferenze del pubblico battendo Metroid Dread (22%), It Takes Two (17%), Resident Evil Village (15%) e Forza Horizon 5 (11%). Un bel riconoscimento per il gioco di 343, basato esclusivamente sul multiplayer dal momento che la campagna è stata lanciata solamente l'8 dicembre.

Questa notte durante i The Game Awards 2021 scopriremo il Game of the Year, inoltre sono previsti tanti annuncia ai Game Awards, noi seguiremo l'evento di Geoff Keighley con una maratona su Twitch a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio e andremo avanti fino all'alba in compagnia di tantissimi amici e ospiti commentano gli annunci dei The Game Awards e le sorprese.