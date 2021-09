Halo Infinite: volete vedere un Warthog vero? Ve lo mostra Hoonigan Industries!

Il Warthog di Halo è uno dei veicoli più iconici di tutta la storia videoludica. I vari episodi della serie oggi in forza a 343 Industries hanno sempre dato l'opportunità di salirci a bordo, che si tratti di guidare o di prendere il controllo della torretta montata sul retro per dare vita a stragi di nemici in corsa.

Il Warthog di Halo è apparso anche alla premiere di Free Guy, riprodotto in maniera credibile e fedele alla controparte videoludica, pur ovviamente con la mancanza della torretta. E adesso le Hoonigan Industries di Ken Block, ex pilota di rally, ci mostrano nel dettaglio la creazione di un vero Warthog, realizzato con la collaborazione di Microsoft. A stupire non è solo una cura minuziosa in ogni dettaglio, con telaio e quattro ruote che ricalcano alla perfezione quello originale, ma anche il motore utilizzato per farlo muovere: Hoonigan Industries ha infatti montato un motore twin-turbo capace di raggiungere ben 1060 cavalli, così da replicare nella vita reale anche la velocità che il mezzo poteva raggiungere all'interno della serie con protagonista Master Chief.

Il video che mostra la costruzione, passaggio dopo passaggio, del Warthog è quindi imperdibile per ogni fan dello storico franchise che nel 2021 ha compiuto 20 anni e si appresta a ritornare in scena il prossimo 8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Restando in ambito curiosità, ecco come è cambiato Craig the Brute in Halo Infinite.