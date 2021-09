Halo Infinite sembra vuoto secondo Dr Disrespect: la soluzione potrebbe essere semplice

Nella serata di ieri è cominciata la prima fase della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite, che ha fornito ai giocatori del programma insider un primo corposo assaggio del multiplayer del nuovo attesissimo lavoro di 343 Industries.

Come prevedibile, hanno partecipato al test anche i content creator, tra i quali spicca l'esperto di sparatutto in prima persona Dr Disrespect, noto per i suoi modi schietti e diretti. Il trentanovenne americano ha seguito l'intero sviluppo di Halo Infinite e ha partecipato anche alla tech preview dello scorso agosto, la quale lo ha lasciato piuttosto interdetto.

La nuova esperienza è andata meglio, ma il titolo non lo ha ancora conquistato definitivamente. Nonostante abbia riscontrato diversi punti positivi, Dr Disrespect ritiene che Halo Infinite sia vuoto. "Quando ci gioco, ho questa sensazione di vuotezza. [...] Non sento l'hype, non sento l'energia, non sento il gioco". La causa di questo problema, secondo il content creator, va sicuramente ricercata nell'assenza della chat di prossimità. Senza di essa le partite "sembrano morte", quindi la sua introduzione potrebbe giovare all'intera esperienza.

Chissà se la sua richiesta verrà accolta da 343 Industries! Per il resto, Dr Disrespect ritiene che il lavoro compiuto fino ad oggi dagli sviluppatori sia più che valido: "Non ho alcun problema con le sensazioni che mi restituisce il gioco. Nulla da dire sul design delle tre mappe, mi piacciono, offrono una buona varietà".



E voi, avete giocato alla Technical Preview di Halo Infinite? Ricordiamo che il matchmaking verrà nuovamente attivato questa sera dalle 19:00 alle 23:00 e questa notte dalle 02:00 alle 06:00. Durante questo primo weekend è possibile partecipare all'Arena 4vs4, mentre il prossimo fine settimana verrà aggiunta anche la modalità Big Team Battle 12vs12. Consultate il calendario della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite.