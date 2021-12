Halo Infinite e il lancio della Campagna: wallpaper, colonna sonora e spot di Khaby Lame

Tra poche ore sarà finalmente possibile tuffarsi nelle missioni della Campagna di Halo Infinite. In questa di questo attesissimo appuntamento, Microsoft invita tutti gli appassionati a celebrare l'evento partecipando a una serie di iniziative dedicate, ovviamente, a Master Chief e ai suoi fan.

Nell'impaziente attesa dei patiti di sparatutto per il lancio della Campagna di Halo Infinite, la casa di Redmond ha infatti pubblicato uno splendido wallpaper realizzato da Iva Troj: l'opera d'arte digitale ricrea in stile vittoriano le ambientazioni di Zeta Halo e le battaglie combattute dagli Spartan contro le forze aliene dei Covenant. Potete scaricare gratis il wallpaper sulle pagine del sito ufficiale di Xbox.com scegliendo la risoluzione e il formato desiderato.

Non meno interessante è poi l'iniziativa lanciata direttamente dai ragazzi di 343 Industries rendendo disponibile all'ascolto in streaming tutte le tracce della colonna sonora di Halo Infinite realizzata con la partecipazione, tra gli altri, di Gareth Coker (Ori and the Blind Forest), Joel Corelitz (The Unfinished Swan) e Curtis Schweitzer (Starbound).

Le celebrazioni per l'uscita della Campagna di Halo Infinite coinvolgono anche il reparto marketing di Microsoft con il nuovo spot di Xbox Series S con Khaby Lame il TikToker italiano conosciuto in tutto il mondo con le sue irresistibili clip dalla vena ironica. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione della Campagna di Halo Infinite a firma di Francesco Fossetti.