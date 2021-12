Halo Infinite Winter Contingency: come sbloccare tutte le skin gratis di Natale

Come preannunciato da 343 Industries, è ufficialmente iniziato l'evento Winter Contingency in Halo Infinite (in italiano Emergenza Winter), ovvero il modo attraverso il quale lo sparatutto in prima persona festeggerà il Natale con tante ricompense gratuite.

Come avrete notato avviando Halo Infinite dopo il reset di oggi, 21 dicembre 2021, nella schermata relativa ai progressi stagionali è spuntata una terza scheda dedicata proprio al mini Battle Pass dell'evento composto solo da dieci livelli. Non lasciatevi però ingannare dalla descrizione dell'evento, la quale chiede di completare le 'sfide evento' per scalare i livelli: si tratta infatti di un'informazione legata al vecchio metodo risalente alla prima comparsa dell'evento Frattura Tenrai che non è più valido.

Il progresso dell'evento Emergenza Winter è completamente differente rispetto a quanto visto con i cosmetici a tema samurai, poiché questa volta non vi è alcun bisogno di completare sfide. Ogni giocatore può scalare solo un livello del mini pass al giorno e, per farlo, non occorre fare altro che completare una sola partita in qualsiasi playlist, senza il bisogno di vincere. Se volete velocizzare il completamento della partita, provate a completarne una in Partita Rapida, i cui match sono solitamente più veloci rispetto a quelli della Grande Battaglia a Squadre.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense gratis dell'evento di Halo Infinite:

Giustizia Selvaggia, Targa identificativa epica - Livello 1

Risata alla menta, Livrea rara per la corazza Mark VII - Livello 2

Ua/Tatius, Spallaccio sinistro per la corazza Mark VII - Livello 3

Ua/Tatius, Spallaccio destro per la corazza Mark VII - Livello 4

Risata alla menta, Livrea rara per il Fucile d'assalto MA40 - Livello 5

Catastrofe nevosa, Sfondo epico per la targa identificativa - Livello 6

Navlogcom, Targa identificativa rara - Livello 7

Risata alla menta, Livrea rara per la Pistola MK50 - Livello 8

Portamunizioni Myesel, Accessorio portaoggetti raro per la corazza Mark VII - Livello 9

Contessa del Tramonto, Livrea epica per la corazza Mark VII - Livello 10

Va precisato che le ricompense sono solo 10 ma i giorni per completare il pass sono di più, avrete infatti la possibilità di ottenere ogni singolo oggetto cosmetico fino al prossimo 3 gennaio 2022 alle ore 19:00 del fuso orario italiano, ovvero il classico orario del reset giornaliero. Se avete iniziato ad ottenere i premi già da oggi e non salterete un solo giorno, sappiate che già nella serata del 30 dicembre avrete ottenuto tutte le ricompense gratuite di Winter Contingency.

