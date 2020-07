Halo Infinite: la build di ieri è vecchia, il gioco è ancora work in progress

Attesissima, la presentazione di Halo: Infinite in occasione dell'Xbox Games Showcase ha generato una reazione controversa da parte del pubblico, che ha in particolar modo posto l'accento sul livello di qualità grafica proposta dal titolo.

Su questo aspetto della produzione, si è recentemente espresso Aaron Greenberg, Responsabile Xbox Games Marketing presso Microsoft. Nel corso di un'intervista concessa ad Alanah Pearce, il dirigente ha voluto evidenziare diversi aspetti e rassicurare il pubblico su quello che sarà il risultato finale degli sforzi di 343 Industries.

"Vedete, ci troviamo nel mezzo di una pandemia globale. - ha esordito - È luglio, siamo lontani dal periodo delle festività natalizie [finestra di lancio identificata per Halo: Infinite], e state osservando un gioco ancora work in progress. Detto ciò, probabilmente avrete forse visto la trasmissione in 1080p". Greenberg consiglia dunque al pubblico di visionare il gameplay di Halo Infinite in 4K e 60fps, pubblicato da Microsoft contestualmente alla recente presentazione. "Tramite uno stream, è molto difficile mostrare la piena potenza e il livello di fedeltà visiva che Xbox Series X sarà in grado di offrire", ha aggiunto. Ribadendo ancora una volta il fatto che lo sviluppo della nuova avventura di Master Chief non è ancora terminato, Greenberg ha infine concluso con un'ulteriore rassicurazione: "Ciò che si vede oggi, e lo dico perché osservo build di verifica ogni settimana, e 343 Industries realizza progressi settimana dopo settimana. Tra oggi e il periodo di Natale, continuerà a migliorare".



Di recente, è stato confermato che la Demo di Halo: Indfinite girava su PC e non su Xbox Series X.