Halo Infinite X Monster: la promozione potrebbe aver svelato il prezzo di Xbox Series X?

Poco tempo prima dell'annuncio del rinvio del titolo firmato da 343 Industries, alcuni utenti avevano segnalato l'avvistamento di una partnership tra Halo: Infinite e Monster Energy: ora la collaborazione è stata ufficializzata.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, a confermare l'iniziativa è l'account Twitter ufficiale dell'energy drink, che comunica tutti i dettagli sulla promozione. Delle lattine in edizione limitata, in vendita sino al 31 dicembre 2020, consentiranno ai giocatori di avere accesso a doppi Punti Esperienza, che potranno essere accumulati in vista del lancio di Halo: Infinite nel corso del 2021. L'iniziativa consentirà inoltre di partecipare ad un'estrazione, il cui primo premio coincide con una Xbox Series X comprensiva di una copia di Halo: Infinite in digital download.



A risultare particolarmente interessante è il fatto che il valore complessivo indicato per il montepremi corrisponde a $119.998, per un totale di duecento console con annesso gioco. Perché è così interessante? Perché i dati forniti sembrano suggerire, con un semplice calcolo matematico, un valore per ogni premio pari a esattamente 599,99 dollari! Che possa essere dunque questo il prezzo di Xbox Series X? In questo caso si starebbe escludendo dal conteggio il prezzo di una copia di Halo: Infinite.



Un'osservazione sicuramente interessante, ma che al momento non rappresenta ovviamente una conferma di quello che sarà il prezzo di lancio dell'hardware Microsoft, tanto che la stessa Monster Energy specifica che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per Xbox Series X non è ancora stato annunciato. Su questo fronte, solamente nuove comunicazioni da parte della Casa di Redmond potranno offrire certezze. In attesa di aggiornamenti ufficiali, ricordiamo che Xbox Series X uscirà a novembre 2020.