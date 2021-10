Halo Infinite x Rockstar Energy Drink: arrivano DLC e lattine esclusive

Nel corso del pomeriggio il portale ufficiale Microsoft dedicato ai videogiochi si è aggiornato con un annuncio inaspettato, ovvero quello che svela la collaborazione tra Halo Infinite e il celebre marchio Rockstar Energy Drink.

L'iniziativa, che è appena iniziata e si concluderà l'ultimo giorno dell'anno (il 31 dicembre 2021), prevede la distribuzione nei negozi di sei esclusive lattine che vantano disegni a tema Halo Infinite realizzati da altrettanti artisti. Acquistando lattine dei gusti Original, Sugar Free, Fruit Punch, Silver ice e Blackberry Goji sarà inoltre possibile trovare un codice che garantisce l'accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi che includono gettoni per modificare una sfida, periodi di XP Doppi e la skin dorata Nocturne Star per Warthog, Razorback e MA40. L'inserimento del codice sul sito ufficiale permette inoltre la partecipazione ad un'estrazione a premi che mette in palio Xbox Series X, copie digitali di Halo Infinite e le periferiche Razer dedicate allo sparatutto. Purtroppo non è ancora chiaro se l'iniziativa coinvolgerà anche il mercato italiano e per ora è stato confermato il suo arrivo solo in territorio americano.

