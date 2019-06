Halo Infinite e Xbox Scarlett: Digital Foundry analizza la grafica next-gen in un video 4K

I ragazzi di Digital Foundry ottengono una versione 4K non compressa del trailer E3 2019 di Halo Infinite su Xbox Scarlett per analizzare nel dettaglio gli elementi grafici del motore next-gen dello sparatutto sci-fi che accompagnerà a fine 2020 il lancio della prossima console di Microsoft.

Il nuovo video di Halo Infinite offre al team di DF la ghiotta occasione per studiare in maniera approfondita la tecnologia utilizzata da 343 Industries per scrivere il nuovo inizio della serie FPS incentrata sulle gesta dello Spartan John-117.

Abbandonato ogni confronto con le console di questa generazione, i ragazzi di Digital Foundry hanno potuto focalizzarsi sulle straordinarie capacità dello Slipstream Engine. Il motore grafico utilizzato dalla software house di Redmond promette infatti di regalarci un'esperienza visiva senza compromessi, merito delle incredibili specifiche tecniche di Scarlett e della scalabilità di un engine destinato a dare il meglio di sé in contesti hardware tanto diversi quanto potranno esserlo quelli degli ambienti PC e della triplice soluzione console su Xbox One, Xbox One X e, appunto, Scarlett.

La console next-gen di Microsoft punta a raggiungere la risoluzione 8K e a supportare il variable fresh rate fino a 120Hz (ma non entrambe, come vi spieghiamo in questo articolo su Xbox Scarlett e video 8K a 120Hz) grazie alla CPU Zen 2, alla GPU Navi di AMD con supporto a Ray Tracing in tempo reale, alla RAM GDDR6 e ad un SSD ultra veloce.

Project Scarlett uscirà a fine 2020, sarà retrocompatibile con tutti i giochi e gli accessori delle precedenti console Xbox e avrà il lettore ottico. Non sappiamo, però, se la commercializzazione di Halo Infinite avverrà in contemporanea con quella della console next-gen di Microsoft o se, al contrario, uscirà prima su Xbox One per poi approdare su Scarlett.