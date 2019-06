Halo Infinite e Xbox Scarlett: i rumor puntano ad una pubblicazione nell'inverno 2020!

A poche ore dall'accensione dei motori della conferenza Micosoft E3 2019, la folta schiera degli insider videoludici non manca di far sentire la propria voce, diffondendo voci di corridoio relativi agli appuntamenti più imminenti.

Tra i più attivi nel corso delle ultime ore troviamo l'insider videoludico noto su Twitter con il nickname "Sabi", quest'ultimo ha infatti intensificato la propria attività sul social network proprio nel corso delle ultime ore. Tra le ultime presunte anticipazioni ad essere state condivise figurano numerosi dettagli sulle caratteristiche di Xbox Scarlett, definita addirittura come "follemente potente". A questo quadro si aggiungono ora riferimenti ad Halo: Infinite. L'atteso nuovo capitolo della saga che vede protagoniste le avventure di Master Chief, viene indicato da "Sabi" come atteso per la stagione "Holyday 2020", coincidente dunque con gli ultimi mesi del prossimo anno. Ma non è tutto: come potete verificare nel cinguettio presente in calce, l'insider punta ad un'uscita concomitante con a quella di Xbox Scarlett.



Quanto riferito sembra riportare in auge anche rumor precedenti, che suggerivano una pubblicazione cross gen per Halo Infinite su PC, Xbox One e, appunto, Xbox Scarlett. Ovviamente, ad ora non c'è modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato dalle voci di corridoio che vedono protagonista Microsoft: certezze in merito agli argomenti trattati potranno infatti giungere solamente dalla stessa Casa di Redmond.