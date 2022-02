Halo Infinite Xbox Series X|S e One è in offerta: compralo a prezzo scontato da GameStop

Se, nonostante l'affermazione di Xbox Game Pass, siete ancora affezionati ai beni fisici e sentite il bisogno di aggiungere alla vostra collezione di Halo sullo scaffale anche l'ultima avventura di Master Chief, allora dovete dare un'occhiata all'ultima promozione della catena GameStop.

La nuova promozione di GameStop è tutta dedicata ad Halo Infinite, che può essere acquistato al prezzo scontato di 49,98 euro anziché 70,98 euro. L'edizione in offerta concede l'accesso ad entrambe le edizioni dello sparatutto in prima persona, sia quella per Xbox One, sia la più all'avanguardia per Xbox Series X|S.

L'offerta di Halo Infinite rimarrà attiva fino a domenica 13 marzo 2022. Se volete risparmiare ulteriormente, sul sito di GameStop e nei punti vendita (laddove disponibile) potete anche trovare una copia usata a 44,98 euro.

Questa copia di Halo Infinite, specifichiamo, offre l'accesso alla campagna completa, che vede Master Chief impegnato in una nuova avventura sull'Installazione Zeta Halo contro uno dei nemici più spietati di sempre. Leggete la nostra recensione di Halo Infinite per saperne di più. La componente multigiocatore è invece gratis per tutti, può essere scaricata in qualsiasi momento dal Microsoft Store e non richiede alcun acquisto.