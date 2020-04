Halo Infinite per Xbox Series X: ecco come vengono registrati gli effetti sonori

343 Industries ha pubblicato un video dietro le quinte dello sviluppo di Halo Infinite per mostrare i lavori legati alla registrazione degli effetti sonori, in particolar modo per quanto riguarda armi e veicoli.

Il filmato permette di notare alcune tecniche di registrazione e piccoli stratagemmi utilizzati per rendere più realistici alcuni effetti audio, nella maggior parte dei casi si registra dal vivo con possibilità di intervenire successivamente in post produzione, in particolare per quanto riguarda i rumori di motori, veicoli e velivoli, nonchè per i suoni ambientali o delle armi.

Ricordiamo che Halo Infinite è attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X, Xbox One e PC, il gioco è atteso per la fine dell'anno insieme alla nuova console Microsoft tuttavia l'emergenza Coronavirus e la necessità di lavorare in Smart Working potrebbero costringere 343 Industries a ritardare i lavori ed avere quindi bisogno di più tempo per completare ogni aspetto del progetto.

Allo stato attuale la situazione sembra sotto controllo e il team ha ribadito come tutto proceda nel migliore dei modi, tuttavia Phil Spencer ha dichiarato che se sarà necessario per salvaguardare la salute dei membri di 343 Halo Infinite sarà rinviato senza che questo vada ad impattare in alcun modo sul debutto di Xbox Series X, previsto per gli ultimi mesi del 2020.