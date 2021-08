Halo Infinite : Xbox Series X Limited e Controller Elite disponibili per il preordine

Durante la Gamescom, Microsoft ha annunciato la data di uscita di Halo Infinite oltre all'arrivo di una console Xbox Series X e in edizione limitata e del Controller Elite personalizzato per il nuovo sparatutto di 343 Industries. Edizioni limitate destinate ad andare a ruba e già disponibili per il preordine anche in Italia.

La Xbox Series X Edizione Limitata Halo Infinite costa 549.99 euro ed è in preordine sul Microsoft Store: nel descrivere il look di questa limited edition, la casa di Redmond parla di "un design unico che si estende sulla ventola grazie ad un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana con in rilievo le stelle che richiamano quelle presenti su Zeta Halo."

Nel bundle sono inclusi una copia digitale di Halo Infinite e un Controller Wireless Xbox personalizzato, anche questo proposto in edizione limitata. Il controller standard non vi basta? Nessun problema, sul Microsoft Store potete prenotare il Controller Elite Series S Halo Infinite a 199.99 euro caratterizzato da un design aggressivo ispirato all'armatura di Master Chief e caratterizzato da una intensa tonalità di verde alternato al nero e all'arancione, coloro che ricorda la visiera del casco del protagonista.

Halo Infinite esce l'8 dicembre 2021 mentre sia la console che il controller in edizione limitata saranno disponibili in anticipo a partire dal 15 novembre.