Halo Infinite per Xbox Series X: tutto quello che sappiamo!

Mentre cresce l'attesa per l'evento di Microsoft sui giochi Xbox Series X che accompagneranno il lancio della console nextgen, proviamo a fare ordine tra i rumor, le indiscrezioni e le informazioni condivise da 343 Industries sul titolo di punta della produzione degli Xbox Game Studios, ovvero Halo Infinite.

In attesa di assistere all'evento sui videogiochi first party per Xbox Series X, il buon Giuseppe Carrabba ha confezionato un approfondimento su tutto ciò che sappiamo su Halo Infinite per aiutarci a districarci nella ragnatela di dettagli ufficiali, anticipazioni e leak più o meno probabili.

Le scene in cinematica e gli spezzoni in-engine mostratici da 343 Industries nel corso delle passate manifestazioni di settore hanno contribuito a dipingere la cornice del quadro ludico, narrativo e contenutistico entro il quale ci muoveremo interpretando Master Chief. Dal confronto tra Spartan Locke e l'inossidabile John-117 alle considerazioni sull'evoluzione tecnica e artistica promessa dall'adozione dello Slipspace Engine in concidenza del passaggio alla nuova generazione di console verdecrociate, gli spunti di riflessione non mancano di certo.

Nella speranza di reimmergerci nelle atmosfere sci-fi di Halo Infinite nel corso dello show digitale pianificato per luglio da Microsoft, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video speciale dedicato al kolossal FPS della casa di Redmond in arrivo, emergenza Coronavirus permettendo, nel corso delle prossime festività natalizie su PC, Xbox One e Xbox Series X.