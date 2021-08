Halo Infinite per Xbox Series X: una valanga di leak sull'attesissima esclusiva Microsoft

Continuano i leak su Halo Infinite, il gioco di 343 Industries è stato oggetto in questi giorni di una fuga di notizie legata ad alcuni contenuti che saranno presenti nel nuovo Halo, ecco tutte le informazioni trapelate sul web.

In calce trovate tutti i riferimenti e le fonti dei leak, si parte con anticipazioni delle armi, dei veicoli, delle abilità, delle modalità multiplayer e delle emote, inoltre nel codice sorgente sono stati trovati riferimenti alla modalità Warzone, infine un'immagine (la trovate sempre qui sotto tra i link dei topic su Reddit) svela una buona parte dei caschi di Master Chief.

Un leak dei giorni scorsi ha svelato anche la presenza del Photo Mode in Halo Infinite, portando alla luce varie opzioni di personalizzazione, filtri grafici e adesivi per la modalità foto. Leak anche per il menu della campagna di Halo Infinite, niente di particolarmente clamoroso in realtà in questo caso.

Halo Infinite sarà uno dei protagonisti della conferenza Xbox alla Gamescom 2021 in programma questa sera a partire dalle ore 19:00, seguite l'evento con noi su Twitch per scoprire tutte le novità su Halo e sulla lineup Microsoft per la stagione natalizia, la casa di Redmond ha specificato che durante lo showcase non ci saranno nuovi annunci.