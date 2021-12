Halo Infinite: Xbox e Swarovski presentano i cristalli da collezione dedicati al gioco

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Halo Infinite, e Microsoft ha deciso di celebrare alla grande stringendo una collaborazione con Swarovski. La compagnia nota per i suoi gioielli e oggetti preziosi ha realizzato due speciali omaggi in vista del trionfale ritorno sulle scene di Master Chief.

Due decenni dopo l'inizio di uno dei franchise più importanti del gaming, Swarovski ha ricreato l'iconico casco Mjolnir di Master Chief, realizzato con un pezzo unico di cristallo con 140 facce, insieme alla Energy Sword realizzata con 204 facce ricavate da 13 diversi pezzi di cristallo tagliato e due punte in acciaio lucido.



"Siamo entusiasti di collaborare con Swarovski e offrire qualcosa di veramente speciale per i fan. Swarovski e Halo incarnano gli stessi ideali di eroismo e meraviglia. Questi oggetti magnifici raccontano una storia di innovazione e ispirazione, rendendo omaggio all'impatto di Halo nel corso degli anni.



In riconoscimento dell'iconico numero Spartan 117 di Master Chief, abbiamo creato 117 set di oggetti da collezione in cristallo, tra cui l'iconico elmo e la Energy Sword. Gli splendidi pezzi non saranno venduti da Swarovski o Xbox. Saranno invece disponibili tramite le lotterie ufficiali Swarovski e la Campaign for a Cause di StockX [una campagna di beneficenza]".

Per partecipare a questa iniziativa e ottenere gli oggetti da collezione sarà necessario recarsi presso i negozi Swarovski in Francia, Germania, Regno Unito e USA, scansionare il codice QR presso gli oggetti in mostra, e a quel punto inserire i dati personali tramite il proprio device. È possibile partecipare anche tramite il sito di Swarovski, ma l'evento non sarà attivo in Italia.

Halo Infinite sarà pubblicato l'8 dicembre su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One. Il preload della campagna dello shooter Sci-Fi è già disponibile.