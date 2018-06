Halo Infinity sarà incentrato solo sul multiplayer?

Dopo aver preannunciato la possibile presenza di Halo Infinity alla conferenza Xbox E3 2018, Brad Sams di Thurrot.com e Petri.com è tornato a diffondere nuove indiscrezioni sul gioco, rivelando che potrebbe trattarsi di un capitolo esclusivamente incentrato sul multiplayer.

"Ho sentito che sarebbero previsti due giochi differenti per il single player e il multiplayer...questo (Halo Infinity) potrebbe essere dedicato solo al multiplayer", dichiara Brad Sams in un recente tweet, rispondendo alla domanda di un utente che chiedeva ulteriori delucidazioni sui contenuti del presunto Halo Infinity.

Dal momento che stiamo parlando di semplici rumor non ancora confermati, comunque, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Una cosa è certa: Microsoft sfrutterà il palcoscenico dell'E3 2018 di Los Angeles per mostrare i nuovi giochi di punta in arrivo, e tra questi ci sono buone probabilità di vedere anche un nuovo capitolo di Halo. Il brand continuerà sui classici binari della serie, proponendo un nuovo titolo "numerato" (Halo 6) provvisto di Campagna e componente multiplayer? O forse la casa di Redmond vuole dividere l'offerta in due pacchetti da proporre separatamente?

Per scoprirlo non rimane che attendere la conferenza Xbox E3 2018 in programma per le 22:00 di domenica 10 giugno. Cosa vi aspettate?