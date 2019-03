Halo Insider Program debutta anche su PC con l'arrivo di Halo The Master Chief Collection

Il prossimo arrivo di Halo The Master Chief Collection su PC ha convinto 343 Industries ad attivare il programma Halo Insider anche su Windows, con l'obiettivo di ottenere preziosi consigli da parte della community.

Halo Insider Program (conosciuto fino ad oggi come Master Chief Collection Insider) si espanderà presto oltre la Master Chief Collection, permettendo così di contribuire e lasciare i propri feedback anche su Halo Infinite, sulla serie TV di Halo e su tutti i prodotti in lavorazione legati a questo universo narrativo.

Gli utenti interessati possono iscriversi al programma Halo Insider, una volta selezionati si entrerà a far parte di un gruppo di tester con l'opportunità di provare in anticipo le novità e le migliorie che verranno introdotte nei futuri giochi di Halo. La sezione per la partecipazione al programma non è automatica ma a totale discrezione degli sviluppatori, che di volta in volta sceglieranno un numero limitato di persone con cui interagire per i test, sia su Xbox One che su PC.

Indubbiamente una bella notizia, anche in vista del futuro Halo Infinite, ancora privo di una data di uscita ma probabilmente in arrivo nel 2020 su PC, Xbox One e Xbox Scarlett.