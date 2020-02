Halo Kart è realtà grazie ad una nuova mod di Halo Custom Edition

Fan di Halo e Mario Kart, a raccolta! Il modder InfernoPlus ha creato una modalità personalizzata per Halo Custom Edition per PC denominata Halo Kart: come il nome suggerisce, trasforma lo sparatutto in un emulo del gioco firmato Nintendo!

Halo Kart mette i giocatori alla guida dei Warthog su una serie di piste ispirate a Mario Kart 64, sulle quali è anche possibile rinvenire una serie di power-up che aggiungono un bel po' di pepe all'azione. Volendo, è anche possibile utilizzare le classiche armi per eliminare gli avversari. A differenza di Mario Kart, in ogni caso, Halo Kart permette ai giocatori anche di scendere dai veicoli e correre a piedi!

Si tratta di una mod decisamente divertente, che unisce il meglio dei due mondi e che sta ottenendo il plauso di molti giocatori. Halo Kart può essere scaricata in maniera completamente gratuita da questo indirizzo ed è compatibile con la versione più recente di Halo Custom Edition per PC, ovvero un'espansione stand-alone ed esclusivamente multiplayer di Halo Combat Evolved lanciata da Gearbox nel 2004. Se non avete modo di giocarci, allora potete consolarvi con il filmato di presentazione allegato in cima a questa notizia!