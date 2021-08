E' Halo mania: il Warthog alla premiere di Free Guy, Master Chief navigatore per Waze

Quest'anno Halo compie 20 anni e Microsoft sta festeggiando con una serie di iniziative speciali questo importante compleanno. Vi abbiamo segnalato le ciambelle di Halo targate Krispy Kreme, oggi veniamo a conoscenza di altre due iniziative promozionali per rendere omaggio a Master Chief.

Un gigantesco Warthog è comparso sul red carpet della premiere mondiale di Free Guy Eroe per Gioco, il nuovo film di Ryan Reynolds ambientato tra le strade di Free City. L'evento è stato immortalato in una serie di foto pubblicate sui canali social di Halo e che vedono protagonisti non solo Reynolds ma anche webstar e streamer come Jacksepticeye, Ninja, Pokimane, DanTDM e LazarBeam, presenti nel film con un cameo.

La seconda iniziativa nata per festeggiare il ventesimo anniversario della serie è invece legata a Waze, il popolare navigatore GPS per smartphone. Microsoft ha infatti annunciato che Master Chief e Escharum saranno presenti le voci guida del navigatore, insieme ai veicoli Warthog e Escharum.

Lo scorso weekend si è tenuta la Beta Tecnica del gioco di 343 (ecco le nostre impressioni sul multiplayer di Halo Infinite), in attesa di ulteriori fasi di test che dovrebbero tenersi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, in vista del lancio fissato per la fine dell'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.