Halo, Master Chief negli anni: l'evoluzione dell'armatura da Combat Evolved a Infinite

L'attesa per Halo Infinite è ancora lunga, ma per fortuna i ragazzi di 343 Industries ci stanno aiutando a sopportarla grazie ai loro continui aggiornamenti affidati alle pagine istituzionali di Halo Waypoint, blog ufficiale del franchise.

L'ultimo aggiornamento non ci ha solamente parlato della nuova Halo Encyclopedia, un tomo di 500 pagine in uscita l'anno prossimo e comprendente oltre 20 anni di storia della saga, ma ha anche messo in evidenza l'evoluzione alla quale è andata incontro l'armatura di Master Chief - conosciuta come Mjolnir - nel corso del tempo, dal suo debutto in Halo Combat Evolved fino alla versione che apparirà a fine anno in Infinite. Nella galleria in calce potete ammirare, dalla prima all'ultima:

Mjolnir Mk.V vista nell'originale Halo: Combat Evolved; Mjolnir Mk.VI vista in Halo 2: Anniversary; Una variante dell'armatura Mjolnir Mk.IV vista vista nella serie Halo: Forward Unto Dawn; Mjolnir Mk.VI [GEN2] vista in Halo 5: Guardians; Mjolnir Mk.VI [GEN3] che sarà presente in Halo Infinite.

I più attenti di voi avranno sicuramente notato anche i, che in questa versione - che dovrebbe essere quella definitiva - appare decisamente più vissuta e rovinata rispetto a quella quasi immacolata apparsa nel criticato reveal gameplay di Halo Infinite . Il gioco, ricordiamo, è atteso entro le festività natalizie su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Debutterà anche in Xbox Game Pass, mentre il multiplayer sarà gratis per tutti.