Halo Master Chief Collection: mod a pagamento su PC? Microsoft non lo esclude

Con un post pubblicato su Halo Waypoint, il senior producer di 343 Industries Michael Fahrny ha parlato della possibilità di vedere le mod a pagamento sulla versione PC di Halo Master Chief Collection, permettendo agli utenti di venderle e acquistarle su Steam Workshop.

"Per quanto riguarda la scena del moddig, stiamo ancora tastando il terreno. Abbiamo alcuni obiettivi a lungo termine per potenziare la community dei modder, ma è ancora presto per entrare nei dettagli." dichiara Michael Fahrny, ribadendo l'intenzione di 343 Industries di supportare le mod nella versione PC di Halo Master Chief Collection.

Nella fattispecie, 343 Industries e Microosft sono interessati a offrire la possibilità di creare, vendere e acquistare le mod di Halo Master Chief Collection su Steam Workshop. Prima di arrivare a questo, tuttavia, sarà necessario fissare delle regole ben precise su ciò che sarà possibile fare con le mod di Halo Master Chief Collection.

Nella pratica dovrà essere definito un End User License Agreement (EULA), un po' come visto con Minecraft, allo scopo di preservare l'integrità dell'esperienza di gioco e della community.

343 Industries sembra seriamente intenzionata a supportare i modder di Halo Master Chief Collection su PC, a patto però di definire delle linee guida precise. Del resto, le mod hanno la capacità di allungare la longevità e l'offerta ludica di qualsiasi prodotto, e in questo senso gioverebbe non poco anche alla raccolta di Halo. Cosa ne pensate?