Halo Master Chief Collection e i test di Halo 3 ODST: nuovi dettagli su data e contenuti

Premuratisi di confermare l'uscita del multiplayer di Halo Infinite come free to play, i vertici di 343 Industries tornano alla Master Chief Collection su PC per illustrare i contenuti e le tempistiche del Test Flight di Halo 3 ODST.

Similarmente a quanto avvenuto nelle fasi di testing di Halo 3 su PC e degli altri giochi dell'epopea FPS di Microsoft collegati alla Master Chief Collection, l'accesso al Test Flight di ODST coinvolgerà i partecipanti al programma Halo Insider con una serie di attività legate sia all'esperienza singleplayer che al modulo multiplayer.

I test di Halo 3 ODST su PC avranno luogo nel mese di agosto e comprenderanno questi contenuti:

Campagna principale : missioni Mombasa Streets, Tayari Plaza, Uplift Reserve, NMPD HQ, Data Hive e Coastal Highway

: missioni Mombasa Streets, Tayari Plaza, Uplift Reserve, NMPD HQ, Data Hive e Coastal Highway Modalità Firefight: Crater (notte), Rally (notte), Crater, Lost Platoon, Windward, Chasm Ten Last Exit, con accesso al Matchmaking e alle partite private

Nel novero dei contenuti accessibili ai partecipanti del Test Flight di Halo 3 ODST ci saranno anche degli elementi per la customizzazione e la possibilità di provare la modalità Teatro. In attesa di conoscere l'esatta data di partenza di questa importante fase di test, vi rimandiamo alla nostra recensione di Halo 3 su PC.