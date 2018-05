Halo Master Chief Collection: positivi i primi test sulla patch, matchmaking migliorato

I ragazzi di 343 Industries stanno lavorando da diverso tempo al miglioramento di Halo: The Master Chief Collection. La raccolta contenente i primi quattro capitoli della saga creata da Bungie, riceverà ben presto il supporto a Xbox One X e sostanziali miglioramenti al comparto multiplayer, afflitto da numerosi problemi fin dal lancio.

Nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno condotto i primi test multiplayer che, a quanto pare, si sono rivelati molto incoraggianti. Il loro obiettivo era quello di stressare il più possibile il sistema di matchmaking, una delle componenti più criticate dai giocatori, per valutare i miglioramenti apportati e l'affidabilità.

Durante le tre sessioni di test condotte il 27, 28 e 29 aprile sono stati effettuati ben 14.000 tentativi di accesso alle partite da parte di circa 2.150 giocatori. Dall'analisi dei dati, è risultato che i tempi di attesa durante il matchmaking si sono ridotti in maniera sostanziale rispetto al passato. La stragrande maggioranza degli utenti è riuscita ad entrare in una sessione in meno di 38 secondi. Un risultato che ha persino superato le aspettative degli sviluppatori.

I lavori non termineranno qui, dal momento che ci sono molte altre componenti sulle quali intervenire, ma si tratta di un risultato incredibilmente incoraggiante. Prossimamente verranno condotti altri test che si focalizzeranno sulla stabilità del network, ai quali sarà consentito l'accesso ad un numero maggiore di giocatori. Chiunque può partecipare, l'unico requisito è l'iscrizione al Programma Insider MCC, effettuabile a questo indirizzo. L'attesa patch verrà resa disponibile per tutti i giocatori di Halo: The Master Chief Collection durante l'estate. 343 Industries non ha ancora fornito una data di lancio precisa, ma supponiamo che dipenderà in larga parte dalla buona riuscita di questi test.