Halo MCC: oltre 10 milioni di giocatori su PC, Xbox Game Pass si è rivelato decisivo

Microsoft ha confermato di voler ampliare il suo supporto al gaming su PC, al fine di raffozare ulteriormente la sinergia che si è venuta a creare da alcuni anni a questa parte tra le piattaforme dell'ecosistema Xbox. I confortanti dati raccolti dal colosso di Redmond, del resto, non possono che spingere sempre più in questa direzione.

Originariamente pubblicato esclusivamente su Xbox One, Halo The Master Chief Collection è giunto nel 2019 anche su PC, via Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass. Sin da allora, sembra proprio che la gigantesca raccolta dei titoli dedicati alle gesta dello Spartan sia diventata piuttosto popolare tra gli utenti, dando conferma a Microsoft di quanto sia conveniente puntare tanto sulle console quanto su PC.

Nel corso di una recente intervista concessa a PCGamesN, Shannon Loftis ha così dichiarato riguardo ad Halo MCC e l'espansione di Microsoft sul mercato PC:

"Abbiamo ampliato metodicamente e sistematicamente la nostra capacità di sviluppo di giochi per PC, sia con i nostri esistenti e consolidati franchise, sia acquisendo brillanti studi che si concentrano sui giochi per PC", qui facendo riferimento a software house come Obsidian, InXile (che si dice entusiasta della grafica del suo prossimo gioco per Xbox Series X|S e Windows 10), ed anche Bethesda.

"Nel mentre ci siamo espansi, ad esempio, abbiamo pubblicato Halo Master Chief Collection su Steam nel 2019 [...] e contiamo oltre dieci milioni di persone che ci hanno giocato da quando lo abbiamo lanciato su Steam e Windows".

Loftis ha poi sottlineato quanto, anche in questo caso, sia stato importante l'apporto di Xbox Game Pass, che ha consentito a tantissimi giocatori poco familiari con la saga di avvicinarsi al nome di Halo per la prima volta.

"La maggior parte di queste persone non conosceva il franchise. E così, abbiamo accolto un gruppo intero di fan di Halo che altrimenti non saremmo riusciti a raggiungere se non l'avessimo pubblicato su Steam, Windows e su Xbox Game Pass".