Halo MCC: arrivano FloodFight e il cross-play di Halo 3 e ODST

343 Industries ha pubblicato proprio oggi il nuovo e ricco aggiornamento gratuito di Halo The Master Chief Collection che introduce due importante novità per tutti i possessori del titolo.

Come vi abbiamo già preannunciato qualche giorno fa, Halo The Master Chief Collection ha accolto i Flood nella modalità Firefight, novità che farà la gioia di tutta la community dello sparatutto in prima persona che bramava l'arrivo di questi nemici all'interno della modalità cooperativa. L'aggiornamento in questione era previsto per la fine dello scorso anno ma, in seguito ad una fase di test che ha coinvolto una ristretta cerchia di giocatori, sono stati evidenziati gravi problemi che hanno costretto gli sviluppatori a rimandare l'arrivo della pericolosa minaccia aliena. Nella loro versione di Halo 3 ODST, i Flood sono accompagnati da una nebbia che rende più difficile la vita dei giocatori, senza contare che questi nemici possono anche salire a bordo dei veicoli. Sono inoltre stati aggiunti tre tipi di infetti inediti: i civili, gli ODST e i Maggiori Elite, dotati di un'armatura rossa e di scudi energetici. Nel caso in cui non dovesse bastarvi l'introduzione dei Flood, sappiate che l'update in questione introduce anche il cross-play per la campagna di Halo 3 e Halo ODST.

In attesa di scoprire le prossime novità della Master Chief Collection, vi ricordiamo che è di recente stato pubblicato il trailer della Stagione 2 di Halo Infinite.