Halo MCC batte a sorpresa Halo Infinite su Steam per numero di utenti attivi

Nonostante l'uscita di Halo Infinite sono ancora decisamente numerosi i fan che si intrattengono con Halo: The Master Chief Collection, la raccolta con i precedenti episodi della serie uscita originariamente nel 2014 ed occasionalmente aggiornata ancora oggi (si pensi all'arrivo di Floodfight in Halo MCC).

L'apprezzamento nei confronti della Collection è tale che, nella giornata del 13 aprile 2022, il numero di giocatori attivi contemporaneamente su Steam è stato addirittura superiore rispetto a quello registrato da Halo Infinite. Nello specifico, la MCC ha avuto 9212 utenti attivi, laddove il più recente capitolo del franchise non è andato oltre agli 8210.

Una differenza pari a un migliaio di unità, non troppo grande ma che potrebbe essere comunque indicativa di come i fan siano arrabbiati per i lenti update di Halo Infinite al punto da preferire concentrare il loro sforzi sulla "vecchia" raccolta in attesa di ritornare sul nuovo titolo una volta arrivati i nuovi contenuti promessi da 343 Industries.

In ogni caso è bene specificare che questo sorpasso della Master Chief Collection potrebbe essere stato un semplice caso dovuto probabilmente all'arrivo del recente aggiornamento, che ha introdotto anche il cross-play per le campagne di Halo 3 e Halo 3 ODST. Ricordiamo infine che il picco massimo raggiunto dalla MCC su Steam è stato di 161.024 giocatori, laddove invece Infinite ha raggiunto quota 272.586 utenti.