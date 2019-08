Halo MCC: la beta di Reach è stata rimandata per problemi tecnici

Se state aspettando con ansia l'arrivo della beta di Halo: Reach su Xbox One, sappiate che ci sono pessime notizie per voi. 343 Industries ha infatti rimandato a data da destinarsi la versione di prova del gioco per via di complessi problemi tecnici.

Pare infatti che la memoria della primissima Xbox One non sia sufficiente a gestire l'Unreal Engine 4, motore di gioco aggiuntivo che verrà implementato per la sola componente relativa alla gestione del personaggio.

Ecco di seguito le parole degli sviluppatori sulla questione:

"Come abbiamo detto in precedenza, creare un gioco non è semplice, soprattutto se si ha a che fare con 11 motori grafici e 7 giochi diversi riuniti in un unico titolo. Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per la versione Xbox One di Halo Reach nella Master Chief Collection è quello di portare l'UE4 nella parte relativa alla personalizzazione del personaggio."

"Tale impresa non è assolutamente da sottovalutare, dal momento che la Master Chief Collection sfrutta tutta la memoria delle Xbox One standard. Utilizzare l'UE4 per la personalizzazione e la progressione del personaggio richiede della memoria aggiuntiva."

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su come e quanto tali problematiche verranno risolte e potrebbe passare un bel po' di tempo prima che 343 Industries riesca trovare una soluzione.

Nel frattempo vi ricordiamo che qualche settimana fa sono stati aperti i server della prima beta di Halo Reach su PC. Sono inoltre trapelate in rete delle immagini che mostrano le opzioni grafiche di Halo MCC in versione PC.