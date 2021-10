Halo MCC: disponibile la Stagione 8, l'ultima prima di Halo Infinite

In attesa che Halo Infinite faccia il suo atteso debutto a dicembre, 343 Industries ha rivelato tutti i dettagli riguardanti la Stagione 8 di Halo The Master Chief Collection, l'ultima per la mastodontica collection dedicata allo Spartan.

Come di consueto, i giocatori potranno mettere le mani su un'ondata di nuove ricompense, skin e altri oggetti cosmetici, ma nell'aggiornamento sono incluse anche altre piccole aggiunte, in particolar modo per Halo 3 e Halo Combat Evolved:

100 nuovi livelli di contenuti per la Stagione 8 (inclusi nuovi set di armature, accessori, skin per veicoli, e altro);

Icebox, una mappa di Halo Online ora giocabile in partite personalizzate e matchmaking in Halo 3

Collezionabili della campagna per Halo 3;

Opzioni aggiornate per Halo 3: ODST Firefight e Sentinelle come tipologia di nemici;

Supporto al Custom Game Browser (CGB) per Halo: CE e Halo.

Se siete curiosi di avere una piccola anteprima su ciò che vi aspetta nella Season 8 di Halo The Master Chief Collection, a partire dalle nuove armature ispirate ai legionari romani passando per le eccentriche skin di veicoli ed armi da fuoco, potete dare uno sguardo ai due nuovi trailer riportati in cima e in calce alla notizia. Esattamente come si sospettava qualche settimana fa, il supporto stagionale di 343 Industries si chiude qui: il focus, d'ora in avanti, sarà Halo Infinite, in dirittura d'arrivo su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One l'8 dicembre di quest'anno.