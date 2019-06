Halo MCC: la modalità Sparatoria di Reach avrà i server dedicati!

343 Industries sta lavorando sodo alla versione PC di Halo Reach, che nel corso del mese di giugno potrà finalmente essere testata in versione Beta. Gli sviluppatori sembrano intenzionati a fare le cose per bene e a risolvere alcuni dei problemi che funestavano la versione per Xbox 360 uscirà nell'ormai lontano 2010.

Stando a quanto è possibile leggere nell'ultimo Development Update apparso sul sito ufficiale, la modalità Sparatoria (conosciuta come Firefight in lingua originale) utilizzerà dei server dedicati, un grosso passo in avanti rispetto al sistema peer-to-peer adottato in origine. Sparatoria, per chi non lo sapesse, è una sorta di modalità Orda in cui un gruppo di giocatori è chiamato a resistere ad una serie di ondate di Covenant dalla forza sempre più dirompente. È stata introdotta per la prima volta in Halo 3: ODST, per poi tornare in Reach in una versione più sviluppata, con differenti classi utilizzabili e nuovi obiettivi di missione.

Nonostante fosse molto gradita, era funestata da numerosi problemi di lag. 343 Industries ha quindi deciso di risolvere il problema alla radice implementando dei server dedicati: "Il matchmaking di Sparatoria sarà ospitato su server dedicati e utilizzerà un modello di rete asincrono. La cooperativa e la campagna, in passato, sfruttavano un sistema sincrono dove i client dovevano aspettare l'host per simulare le loro azioni e poi inviarle indietro per poterle osservare. Ciò poteva risultare in un senso di lentezza nelle risposte. La modalità sparatoria di Reach in Halo: The Master Chief Collection utilizzerà un sistema asincrono che risulterà in un'esperienza online più fluida e consistente".

La novità, chiaramente, interesserà sia la versione PC che quella Xbox One di Halo Reach. Gli sviluppatori, in ogni caso, hanno fatto riferimento solo alla modalità Sparatoria, pertanto non sappiamo se i server dedicati verranno attivati anche per la campagna cooperativa. Mentre attendiamo l'avvio dei Beta test fissato nel corso di questo mese, possiamo goderci il primo video gameplay di Halo Reach per PC.