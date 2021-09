Halo MCC: una serie di meme deride le nuove e particolari armature

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, nel corso degli ultimi giorni è stato annunciato l'arrivo di armature molto particolari in Halo The Master Chief Collection, le quali si rifanno alla mitologia e presentano un aspetto molto diverso rispetto alle corazze proposte fino ad oggi.

Questo annuncio ha diviso in due la community di appassionati: se da una parte troviamo giocatori particolarmente felici del debutto di queste corazze, dall'altra è partita un'ondata di meme per prenderle in giro. C'è chi, tramite divertenti immagini, prova ad immaginare quali potrebbero essere le skin in arrivo con le prossime stagioni o pubblica frasi circa la possibile reazione da parte dei Covenant alla vista degli Spartan con indosso tali armature. Insomma, sui social è possibile trovare un'infinità di meme riguardanti la particolare scelta di 343 Industries e molti di questi non possono che strappare un sorriso.

Prima di lasciarvi ad alcuni dei meme più divertenti sull'argomento, vi ricordiamo che queste skin potranno essere utilizzate anche in Halo Infinite, il nuovo capitolo della serie in arrivo il prossimo 8 dicembre 2021 e la cui modalità multigiocatore sarà completamente gratuita.

