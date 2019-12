Halo MCC su Steam ha un incredibile numero di Obiettivi, già raggiunto un primo record

L'attesa è finalmente giunta al termine e, dopo anni, i giocatori PC possono finalmente giocare ad Halo Reach con supporto al 4K, framerate sbloccato e numerose migliorie grafiche. L'arrivo del gioco su Steam ha inoltre permesso al titolo di registrare un nuovo record a poche ore dal lancio.

Dando infatti una rapida occhiata alla classifica dei giochi più giocati del momento sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve troviamo Halo The Master Chief Collection al quarto posto con circa 140.000 utenti attivi contemporaneamente. Considerando che le prime tre posizioni sono occupate da DOTA 2, Counter Strike: Global Offensive e PlayerUnknown's Battleground e che il titolo è gratuito su Microsoft Store per i numerosissimi abbonati a Xbox Game Pass su PC, non possiamo che ritenerlo un grande traguardo.

Alcuni utenti hanno poi analizzato ogni aspetto del gioco su Steam notando come l'intera Master Chief Collection, della quale è attualmente disponibile un solo capitolo (Reach), vanti ben 700 Obiettivi. Se siete tra i completisti che amano ottenere ogni singolo Achievement nei titoli presenti nella propria libreria Steam, sappiate che avrete un bel po' da fare.

