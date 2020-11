Halo MCC: video di lancio di Halo 4 su PC e info sull'update nextgen per Xbox Series X e S

Il Community Director di 343 Industries, Brian Jarrard, interviene su Xbox Wire per pubblicare il trailer di lancio di Halo 4 su PC e illustrare le migliorie accessibili su Xbox Series X e S con l'update nextgen della Master Chief Collection.

L'arrivo di Halo 4 su PC completa i contenuti della versione di Halo MCC per computer, dando così modo agli appassionati di attingere alle risorse del proprio PC gaming per immergersi nelle atmosfere della campagna principale e cimentarsi nelle sfide offerte dalle 25 mappe multiplayer. In questa sua nuova versione, Halo 4 vanta anche un sistema di personalizzazione delle armature aggiornato che consente ai fan di customizzare l'equipaggiamento e l'aspetto del proprio alter-ego online. Non manca poi l'opzione per affrontare in cooperativa le missioni Spartan Ops.

Per quanto concerne la trasposizione per console nextgen, Jarrard conferma che l'update Xbox Series X e S di Halo MCC è disponibile da oggi, martedì 17 novembre, sulle nuove piattaforme casalinghe di Microsoft. L'aggiornamento ottimizza l'esperienza ludica della Collezione introducendo l'opzione per sbloccare i 120fps nella campagna principale e nel multiplayer, oltre alle modalità per impostare la risoluzione Xbox Series X e Series S tra 4K e 1080p.

L'update interviene anche sulla modalità cooperativa a schermo condiviso per migliorare il comparto grafico, la risoluzione e il framerate. A prescindere dalla modalità scelta, l'aggiornamento integra infine nel menù di pausa uno slider per modificare il FOV.