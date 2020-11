Halo MCC su Xbox Series X e S: 343 discute delle novità grafiche e accenna al Ray Tracing

Nell'ultimo approfondimento su Halo Waypoint dedicato alla versione ottimizzata di Halo MCC su Xbox Series X e S, Matt Hohl di 343 Industries ha fornito delle indicazioni sulle migliorie grafiche che dovremo attenderci con la trasposizione nextgen della Master Chief Collection.

Il Senior Producer della software house interna agli Xbox Game Studios parte dalla conferma delle novità legate alla risoluzione e alla grafica dei singoli episodi di Halo che compongono la Master Chief Collection: "Innanzitutto, ci sarà un netto miglioramento nelle prestazioni. Indipendentemente dal fatto che i giocatori dispongano di un display che supporti i 120fps, abbiamo incluso alcuni miglioramenti grafici come la maggiore distanza di visualizzazione all'interno dei livello, delle ottimizzazioni alla modalità a schermo condiviso per la Campagna e il Multiplayer e dei caricamenti estremamente ridotti. C'è poi la miglioria che preferisco ed è quella dell'opzione per modificare il FOV".

Interagendo con i fan della serie di Halo, il rappresentante di 343 Industries riflette anche sulla possibile introduzione del Ray Tracing in un aggiornamento futuro di Halo The Master Chief Collection su Xbox Series X e S: "Personalmente, sono entusiasta di vedere cosa possiamo fare con la potenza di questo nuovo hardware in futuro. Certo, la complessità di Halo MCC ci pone davanti a sfide uniche, ma adoro le opportunità che offre questo hardware, specie nel modo in cui potremmo implementare nuove funzionalità e migliorie in futuro. Se c'è una cosa che ho imparato qui in 343 è che il team ascolta la community e fa di questo un elemento cruciale della pianificazione dello sviluppo. Adoro tutto ciò e sono entusiasta di vedere cosa possiamo fare insieme in futuro!".

L'aggiornamento nextgen di Halo The Master Chief Collection sarà disponibile dal 17 novembre e, come per tutti gli altri update dei giochi first party di Microsoft (ma non solo), verrà gestito dal sistema Smart Delivery e sarà proposto in via del tutto gratuita a chi possiede già il titolo o a chi ne fruisce tramite l'abbonamento a Xbox Game Pass.