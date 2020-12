Halo verso la pensione su Xbox 360: i server di tutti i giochi disconnessi nel 2021

Tutte le belle storie hanno una fine: dopo aver completato la migrazione dell'intera serie Halo, prima su Xbox One e poi su PC, Microsoft e 343 Industries si apprestano a staccare la spina ai server delle versioni originali per Xbox 360.

"Fino ad oggi, ci siamo barcamenati tra i lavori per il futuro della serie e il continuo supporto dei servizi legacy di Xbox 360. Mantenere questi servizi richiede tuttavia un significativo quantitativo di tempo e risorse, che impattano sulla capacità dello studio di supportare gli attuali e i futuri progetti come Halo: The Master Chief Collection e Halo Infinite. Nel frattempo, il tempo di utilizzo dei servizi di Xbox 360 continua a calare mese dopo mese, creando uno sbilanciamento ancora più grande tra il tempo e il lavoro necessario a mantenerli e l'impatto sull'intera community di Halo. [...] Le vendite digitali hanno rallentato notevolmente e le vendite fisiche di questi giochi legacy per Xbox 360 si sono fermate nel 2018. Ogni ciclo trascorso a mantenere e supportare questi servizi si traduce in tempo ed energie non convogliati verso il futuro di Halo", si legge su Halo Waypoint, il canale di comunicazione istituzionale della serie.

Alla luce di ciò, Microsoft e 343 Industries annunciano che a dicembre 2021 verranno disconnessi tutti i servizi e disattivate le funzionalità online dei giochi Halo per Xbox 360, per permettere al team di focalizzarsi esclusivamente sul presente e il futuro della serie. I giochi sui quali impatterà tale decisione sono Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Spartan Assault, Halo Wars, Halo Reach e Halo 4. I possessori di tali titoli potranno continuare a scaricarli e/o a giocarli, ma non potranno più accedere alle funzioni online.

343 Industries aveva già cominciato la migrazione dei dati generati dagli utenti su Xbox 360 verso Halo: The Master Chief Collection nell'autunno dello scorso anno. Oggi è arriva la comunicazione ufficiale, affiancata dall'interruzione della vendita dei giochi di Halo in versione digitale su Xbox 360. Tutti i DLC dei giochi, invece, possono essere ottenuti gratuitamente. Nel corso del 2021 verranno inviati altri avvertimenti ai giocatori, fino ad arrivare al dicembre del 2021 che segnerà l'interruzione delle attività online.

Intanto, lo studio di sviluppo continua a lavorare su Halo Infinite: il gioco avrebbe dovuto accompagnare il lancio di Xbox Series X, ma è stato rinviato al prossimo anno.