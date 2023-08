Halo si prepara al post-Infinite: la 'nuova generazione di giochi' prende vita in 343

In seguito all'assenza di Halo: Infinite dall'Xbox Games Showcase di giugno, il futuro del titolo della saga esordito su Xbox One e Xbox Series X|S si è fatto ancora più nebuloso.

E mentre la community PC di Halo: Infinite si contrae, spunta un interessante avvistamento legato al futuro della saga. Nei database di Microsoft dedicati alle offerte di lavoro, ha infatti realizzato la sua apparizione una importante vacancy presso 343 Industries. Stando a quanto descritto nella scheda dedicata, la software house è attualmente alla ricerca di un Principal Software Engineer Manager, che avrà la responsabilità di traghettare Master Chief in direzione della "nuova generazione di giochi" della serie Halo.

Il nuovo talento di 343 Industries avrà in particolare il compito di supervisionare quello che sembra essere a tutti gli effetti un processo di ristrutturazione e aggiornamento del team di sviluppo. Tra i compiti del futuro Principal Software Engineer Manager si citano infatti operazioni di ideazione, implementazione e supervisione della pipeline produttiva, dalla creazione di build alle fasi di testing. Il dirigente dovrà inoltre gestire i rapporti tra sviluppatori e stake-holder, così da garantire "la consegna di prodotti di alta qualità entro i tempi e il budget previsti". La nuova leva di 343 Industries sarà inoltre responsabile di identificare nuove tecnologie utili al miglioramento delle attività di sviluppo, oltre che della gestione di attività di formazione continua dei professionisti parte del team.



Al momento, non si hanno ancora dettagli su quello che sarà l'erede di Halo: Infinite, ma la sensazione è che qualcosa stia iniziando a muoversi negli studi di 343 Industries.