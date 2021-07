Halo, l'imperdibile enciclopedia ufficiale: 20 anni di storia in 500 pagine

Nei vent'anni trascorsi dalla sua nascita, la storia di Halo si è espansa talmente tanto che anche per i fan più affezionati è diventato arduo riuscire a districarsi tra videogiochi, libri, fumetti, serie TV, film e merchandise. È a loro che 343 Industries, custode dell'intero franchise, dedica l'Halo Encyclopedia, in uscita il 29 marzo 2022.

Con la collaborazione di Dark Horse, 343 Industries sta realizzando un'enciclopedia di ben 500 pagine che racchiuderà oltre vent'anni di storia del franchise, offrendo tantissime illustrazioni esclusive e approfondimenti sulla sterminata lore, che alla fine di quest'anno s'espanderà ulteriormente con il lancio di Halo Infinite. A curare l'enciclopedia sono stati, nello specifico, i loremaster Jeff Easterling, Jeremy Patenaude e Kenneth Peters con la collaborazione di Stephen Loftus, un fan che in questi anni ha attirato l'attenzione di 343 Industries per la sua sterminata conoscenza e le sue sagaci analisi della lore di Halo. La copertina, che potete ammirare in calce, presenta invece un artwork originale creato appositamente dall'Art Director e Concept Artist Sparth.

Non sono disponibili altre informazioni sull'enciclopedia, in compenso potete ottenerne un assaggio guardando alcuni degli artwork che saranno inclusi nel tomo, raccolti nella galleria in calce a questa notizia. Un'enciclopedia di Halo venne già lanciata nel 2009, seguita da un'edizione aggiornata nel 2011: in dieci anni, in ogni caso, sono successe parecchie cose all'interno del franchise di Halo. Restiamo in attesa di altri dettagli in merito al prezzo e alla distribuzione in Italia.